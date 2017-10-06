В Нижнем Новгороде пройдет акция «Открой гелик» в поддержку нового сезона «Физрука»

Создатели сериала «Физрук» предлагают нижегородцам поддержать выход на экраны нового сезона и принять участие в игре «Открой гелик». Об этом «НН.Собака.ru» сообщили организаторы акции.

7 и 8 октября легендарный автомобиль главного героя сериала Фомы остановится в нескольких местах Нижнего Новгорода. У горожан будет возможность выиграть сумку «физрука» - для этого нужно открыть «гелендваген». Ключи от автомобиля лежат в сейфе, код к которому нужно подобрать из двадцати предложенных. При этом организаторы держат в тайне содержимое сумки.

С 12 до 14 часов в субботу «гелендваген» будет припаркован в парке «Швейцария», а с 15 до 17 часов - около ТРЦ «РИО». В воскресенье автомобиль Фомы можно будет встретить на центральной площади в Сормовском парке.

В новом сезоне Фома (Дмитрий Нагиев) встретится со своим отцом, режиссером провинциального театра Эрнестом Петровичем (Виктор Сухоруков). Для этого главный герой отправится в Железногорск. В новых эпизодах Фома вступит в противостояние с местной администрацией, пытаясь помочь отцу спасти театр.

Финальный сезон сериала «Физрук» выйдет в эфир 9 октября в 20:00.