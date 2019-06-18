Нижегородский fashion-блогер выпустила каталог для стилистов

Наталия Ксенчак – исследователь моды и fashion-блогер из Нижнего Новгорода – выпустила книгу-каталог для стилистов «100 стилей. Как не заблудиться в моде». Презентация издания состоится 20 июня в магазине «Читай-город» в ТРК «Небо».