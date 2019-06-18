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Нижегородский fashion-блогер выпустила каталог для стилистов

Наталия Ксенчак – исследователь моды и fashion-блогер из Нижнего Новгорода – выпустила книгу-каталог для стилистов «100 стилей. Как не заблудиться в моде». Презентация издания состоится 20 июня в магазине «Читай-город» в ТРК «Небо».

Наталия Ксенчак ведет образовательный канал, который читают 27 000 человек, и является автором нашумевших исследований «Как сифилис повлиял на моду» и «Как ВИЧ и СПИД повлияли на моду». 

20 июня, четверг

19.00

Место: «Читай-город» (ТРК «Небо»)

Вход свободный

Фото: архив героев

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