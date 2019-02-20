В «Буфете» пройдет поэтический вечер

24 февраля в арт-кафе «Буфет» пройдет встреча из цикла «Речь.Письмо». На поэтическом вечере выступят московские авторы Дина Гатина и Екатерина Завершнева, сообщают организаторы.

В рамках проекта «Речь.Письмо» автор становится активным участником литературного поля и раскрывающий поэзию через призму осознанного художественного проектирования. Герои каждого вечера будут предлагать свой взгляд на современную поэзию – особые практики, актуализирующие заявленную в названии проекта оппозицию.

Дина Гатина – поэт, прозаик, художник. Родилась в 1981 в городе Энгельс Саратовской области. В 2001 году вошла в шорт-лист национальной молодежной литературной премии «Дебют» в номинации «Поэзия», в следующем году стала ее лауреатом в номинации «Малая проза» за циклы миниатюр «Аттракционы» и «Жаркие страны». Автор книг стихов «По кочкам» (М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2005) и «Безбашенный костлявый слон» (М.:НЛО, 2012) - шорт-лист премии имени Андрея Белого и премии "Различие".

Екатерина Завершнева – поэт, прозаик, участник сообщества «Полутона». Автор книг «Сомнамбула» (СПб.: Лимбус Пресс, 2009), «Над морем» (М.: Р. Элинина, 2009), «Высотка» (М.: Время, 2012), «Напросвет» (СПб.: Свое издательство, 2015) и детских энциклопедий по истории (М.: Пешком в историю, 2011, 2014, 2018). Книги входили в короткий список премии «Книгуру» и длинный список премии «Ясная поляна».