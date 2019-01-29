«Беседы о поэзии» пройдут в нижегородском «Арсенале»

«Беседы о поэзии» по поводу выхода книги Евгения Стрелкова «Лоции» состоятся в нижегородском «Арсенале» 2 февраля. Встреча пройдет в рамках программы «Арсенал. Текст» совместно с проектом «Нижегородская волна» при поддержке Научно-производственного предприятия «ГИКОМ».

«Непоэзия стремится стать чем-то вроде языка программирования; дело хорошее, только кроме программистов такие языки никто не разумеет. На них не поговоришь. Ни создать и воссоздать, упаси боже, «поэзию» сегодня нельзя — но можно стоять на посту её, как у Ницше часовой на оставленной всеми позиции. Евгений Стрелков — стойкий часовой, упорный, спокойный и рассудительный, настоящий волгарь», — говорится в предисловии историка Кирилла Кобрина к книге «Лоции».

Режиссер и литератор Евгений Стрелков является номинантом премии журнала «НН.Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода». В событии также примут участие историк Кирилл Кобрин и филолог Евгений Прощин.