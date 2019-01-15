На третий год своего существования организаторы фестиваля «БеспринцЫпные чтения» решили выйти за пределы классического формата «популярный актер читает именитого автора» и пригласить к участию артистов и писателей из российских регионов. В 2019 году в Нижнем Новгороде «Открытые беспринцЫпные чтения» состоятся 13 апреля.

В рамках события будут проходить встречи авторов с читателями в городских библиотеках и высших учебных заведениях. Останется и главная отличительная черта проекта — авторы тоже читают свои произведения со сцены.

В Нижегородском театре драмы перед зрителями выступят сооснователь проекта «БеспринцЫпные чтения», российский автор Александр Цыпкин, артисты театра и кино Ингеборга Дапкунайте, Максим Матвеев, Анна Михалкова и специальный гость — писательница Наринэ Абгарян, чью прозу, как и авторов проекта, артисты прочтут в этот вечер со сцены.

В течение двух месяцев организаторы отберут нижегородских актеров и писателей. Местные актеры прочтут со сцены рассказы известных писателей, а истории нижегородских авторов прозвучат в исполнении звезд российского театра и кино.

Если вы писатель, присылайте своих 2—3 рассказа на электронный адрес: info@besprintsypno.ru с пометкой в теме письма «Город. Писатель — имя».

Если вы артист, отправляйте видео длительностью не более 2 минут, в котором вы читаете любой рассказ Александра Цыпкина, на почту: info@besprintsypno.ru с пометкой «Город. Артист — имя».

Срок подачи заявок — до 28 февраля.

В 2019 году в России пройдет более десяти подобных фестивалей (Иркутск — 5 февраля, Калининград — 14 марта, Уфа — 11 апреля, Екатеринбург — 25 апреля, Сочи — 23 мая, Санкт-Петербург — июнь, Москва — 27 июля), а участники из российских регионов получат возможность представить свои работы московским издателям, продюсерам и режиссерам.

13 апреля 19.00 Место: Нижегородский академический театр драмы Билеты можно приобрести на сайте, а также в кассе театра драмы.

«БеспринцЫпные чтения» — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры. Проект нацелен на продвижение современной российской литературы в России и за рубежом.