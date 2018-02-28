В Нижнем Новгороде представят изданные к юбилею Горького книги

Презентация книг, изданных к 150-летнему юбилею со дня рождения Максима Горького, состоится в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени Ленина. Об этом сообщает портал "В городе N".

Мероприятие пройдет в рамках 457 Краеведческих чтений 28 февраля, в 17:00. Библиотека представит двухтомное собрание сочинений Горького, написанное им на родине и изданное совместно с ННГУ им. Лобачевского. Книга выпущена тиражом 1800 экземпляров.

Также будут представлены четыре литературоведческих издания. Среди них справочник «Литературное окружение Максима Горького», книга Надежда Приваловой «Биографическая хроника М. Горького: материалы и исследования нижегородского периода жизни писателя», библиографический указатель «М. Горький в печати родного края XXI века» и «Беглые заметки» Горького.