Два нижегородских писатели стали лауреатами всероссийского конвента "Басткон-2018"

Нижегородские писатели Дмитрий Казаков и Станислав Смирнов получили награды литературно-философской группы "Бастион" и историко-литературной организации "Карамзинский клуб". Со ссылкой на пресс-службу нижегородского отделения Союза писателей России, об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

Вручение наград состоялось на всероссийском конвенте литераторов, философов и историков "Басткон-2018", который проходил 26-28 января в Москве.

Дмитрий Казаков, молодой писатель-фантаст из Нижнего Новгорода, представивший на конкурсы рассказы "Фасад" и "Благое дело", получил две награды: "Чаша Бастиона" и "Имени Одоевского".

Станислав Смирнов получил диплом и знак "Карамзинский Крест" в рамках исторического блока - за книгу "Политические репрессии в Нижегородской области 1917-1953 гг."