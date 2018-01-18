Нижегородская писательница стала лауреатом Международной премии имени Хемингуэя

Писатель из Нижнего Новгорода Елена Крюкова стала лауреатом Международной литературной премии имени Эрнеста Хемингуэя (Канада) в номинации "крупная проза". Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

Премии был удостоен роман писательницы "Беллона" о детях Второй мировой войны.

Как отмечает автор, "Беллона" уже становилась лауреатом Международной премии им. Гончарова и дипломантом российской литературной премии им. И. А. Бунина.

Организатора премии - журнал "Новый свет" (Канада). Всего по итогам 2017 года было выбрано 13 лауреатов из России, Финляндии, Украины, США, Казахстана и Канады. В этом году премию получили четыре российских автора.

В прошлом году лауреатом данной премии стал другой нижегородский писатель - экс-депутат Гордумы Дмитрий Бирман.