Arzamas опубликовал дневниковые записи Льюиса Кэррола о Нижнем Новгороде

Проект Arzamas опубликовал дневниковые записи английского писателя Льюиса Кэрролла, сделанные им во время путешествия по России в июле — августе 1867 года. Среди опубликованных текстов есть записи о Нижнем Новгороде.

Льюис Кэрролл приехал в Россию по приглашению коллеги Генри Парри Лиддона. Писатели провели несколько дней в Москве, «городе белых и зеленых кровель, конических башен, выдвигающихся одна из другой, словно в подзорной трубе, городе золоченых куполов, где, словно в кривом зеркале, отражаются картины городской жизни». В Москве Кэролл побывал на Воробьевых горах, в Петровском монастыре, Храме Василия Блаженного и Оружейной палате Кремля.

В Нижнем Новгороде Кэрролл и Лиддон останавливались в гостинице «Смирновская» и посещали Ярмарку, которую Кэрролл назвал «чудесным местом». Несколько строк в дневнике Кэрролла посвящены службе в мечети.

Дневники Льюиса Кэрролла опубликованы в рамках совместного проекта Arzamas и журнала «Иностранная литература». В первом выпуске были опубликованы письма и дневники английского художника и поэта Эдварда Лира.