В кафе «Безухов» обсудят экранизации «Войны и мира»

Темой встречи в «Безухове» станут трудности перевода произведений с языка литературы на язык кино. В качестве примера участники рассмотрят роман «Война и мир» и несколько его экранизаций.

Лекторами выступят доктор филологических наук Марина Цветкова и кандидат филологических наук Нелли Борышнева. Сама встреча станет второй в рамках новой магистерской программы «Литература и медиа» НИУ «Высшая школа экономики».

27 ноября 19:00 кафе «Безухов» (Рождственская, 6) Регистрация по телефону 433-87-63

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