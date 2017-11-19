В кафе «Безухов» обсудят экранизации «Войны и мира»

Темой встречи в «Безухове» станут трудности перевода произведений с языка литературы на язык кино. В качестве примера участники рассмотрят роман «Война и мир» и несколько его экранизаций. 

Лекторами выступят доктор филологических наук Марина Цветкова и кандидат филологических наук Нелли Борышнева. Сама встреча станет второй в рамках новой магистерской программы «Литература и медиа» НИУ «Высшая школа экономики».

27 ноября

19:00

кафе «Безухов» (Рождственская, 6)

Регистрация по телефону 433-87-63

Читайте также: Интерактивный музей детской книги появится в Нижнем Новгороде

Комментарии (0)
Автор: Мария Кучер
Опубликовано:
Дата события:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также