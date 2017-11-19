В кафе «Безухов» обсудят экранизации «Войны и мира»
Темой встречи в «Безухове» станут трудности перевода произведений с языка литературы на язык кино. В качестве примера участники рассмотрят роман «Война и мир» и несколько его экранизаций.
Лекторами выступят доктор филологических наук Марина Цветкова и кандидат филологических наук Нелли Борышнева. Сама встреча станет второй в рамках новой магистерской программы «Литература и медиа» НИУ «Высшая школа экономики».
27 ноября
19:00
кафе «Безухов» (Рождственская, 6)
Регистрация по телефону 433-87-63
Читайте также: Интерактивный музей детской книги появится в Нижнем Новгороде
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.