В Futuro Gallery открывается выставка Ивана Найнти «Смерть цветов»

В «Смерти цветов» художник позволяет себе сравнить жизнь цветов с человеческими чувствами, а точнее с романтической любовью: в своих работах он передает все стадии влюбленности, от головокружения до холодного прощания. Все работы в серии представляют собой законченный цикл: от условного зарождения бутона/чувства/человека, с робкими, нежными монохромными абстракциями, через цветение и благоухание, где он дает волю краскам и формам, к увяданию и смерти, где преобладает черный цвет.

Иван Найнти – художник из подмосковного города Протвино, участник российских и зарубежных фестивалей, посвященных уличному искусству. Он получил известность как художник абстракционист, но продолжает экспериментировать и работать в самых разных техниках: иллюстрирует, создает коллажи и ассамбляжи, совмещая их с графикой и живописью, благодаря которым сформировался его собственный уникальный стиль.

Выставка будет работать по 20 октября.

Фото: архив организаторов