В Нижнем открыта подача заявок на участие в граффити-контесте «ЧастьТвоегоГорода»

Уличных художников приглашают к участию в соревновании по граффити и стрит-арту «ЧастьТвоегоГорода» , которое состоится в Нижнем Новгороде 21 сентября. Об этом сообщают организаторы.

В этот день для гостей и зрителей на фабрике «Восход» будет организован небольшой фестиваль, где можно будет сыграть в 3D пинг-понг и кикер, обзавестись уникальной толстовкой в кастом-зоне под музыку диджеев и послушать живое выступление секретного гостя вечера. Кульминацией мероприятия станет само состязание, где художникам предстоит перенести свои рисунки с эскизов на стены. Победители, выбранные экспертным жюри, получат призы от организаторов — iPad Pro, iPhone Xr и GoPro HERO 7.

Условия участия в отборе: