Выставка «Прекрасный Иран» открывается в Русском музее фотографии

Выставка «Прекрасный Иран» , которая откроется в Русском музее фотографии 9 сентября, посвящена историческим достопримечательностям, архитектуре и природе этой загадочной восточной страны. В экспозицию вошли около 40 работ современных иранских фотографов — Сейеда Али Миремади, Мохаммадрезы Момени, Хамида Хашеми, Эбрахима Сафи и многих других.

Заснеженные вершины гор северного Ирана, виды ночного Тегерана с высоты птичьего полета, мавзолеи великих классиков персидской литературы. Одно из древнейших государств в мире, с богатой историей и культурными традициями.

Фотовыставка проводится при поддержке культурного представительства при Посольстве Ирана в России, а так же при участии нижегородской региональной общественной организации «Конгресс ираноязычных народов», осуществляющей деятельность в сфере сохранения и популяризации иранского культурно-исторического наследия в регионе и развития российско-иранского гуманитарного сотрудничества.

На открытии выставки вас ждет обзорная экскурсия по экспозиции. Для всех желающих будет проведен мастер-класс по персидскому языку.

Выставка работает с 9 по 22 сентября.

Фото: архив организаторов