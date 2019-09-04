Фестиваль текстов об искусстве «Вазари» в шестой раз пройдет в «Арсенале»

В начале осени нижегородский «Арсенал» традиционно проводит единственный в России фестиваль текстов об искусстве «Вазари» . Событие уже успело полюбиться жителям и гостям города: «Вазари» сближает искусство и зрителя и дает ключ к пониманию художественного языка, представляя спектр профессиональных текстов в диапазоне от академических исследований до художественной публицистики.

Самая ранняя история искусств была составлена Джорджо Вазари как корпус текстов, описывающих биографии, произведения и стремления художников. Но сами художники молчали об искусстве, ведь долгое время считалось, что настоящее искусство говорит само за себя. Начиная с эпохи Просвещения, авторские комментарии становятся важной частью художественной жизни.

В искусстве ХХ века текст — это принципиально необходимое условие понимания и восприятия зрителем произведений искусства. Появляются направления и школы, в которых «слова» значимы так же, как и визуальный образ — леттризм, концептуализм, граффити. Складывается целый набор «текстовых» практик — от издания манифестов и артист-толков, нацеленных на прояснение позиции художника, до бук-арта и блэкаута, переосмысливающих аналоговые книжные формы.

Фестиваль «Вазари. Тексты художников» попытается посмотреть на искусство с точки зрения художника и предложит зрителям «прочесть» авторские тексты, заключенные в произведениях, манифестах, воспоминаниях, архивах, переписке и дискуссиях в интернете.

В программе фестиваля:

• книжная ярмарка;

• интеллектуальная платформа с дискуссиями, круглыми столами, лекциями, чтениями и экскурсиями;

• событийная программа с концертами и спектаклями;

• образовательная программа для детей и их родителей, представляющая методики популяризации искусства.

На книжной ярмарке будут представлены около сорока российских издательств и журналов, специализирующихся на искусстве, архитектуре, гуманитарных дисциплинах. Отдельно будут представлены книги для детей. Книги будут продаваться по ценам издательств. Ярмарка откроется 20 сентября в 15:00 и закроется 22 сентября в 17:00.

Вход на все события фестиваля свободный. С программой можно ознакомиться здесь.

#вазарифест

Фото: архив организаторов