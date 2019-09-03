Галерея Futuro примет участие в ярмарке современного искусства Cosmoscow
Нижегородская галерея Futuro примет участие в международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в Москве с 6 по 8 сентября. Масштабное событие объединит российских и зарубежных коллекционеров, галеристов и художников, сообщает Futuro Gallery.
Cosmoscow является единственной международной арт-ярмаркой в России и странах СНГ. Она пройдет в Гостином Дворе, представив более 66 российских и международных галерей. Cosmoscow – место, где можно первыми увидеть работы более 200 современных художников, познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка и получить самые необходимые знания об актуальном искусстве.
Подробная программа выставки опубликована здесь.
Фото: архив пресс-служб
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