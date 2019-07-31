Нижегородцы смогут увидеть лучшие веб-сериалы и выставку Аполлона Шнурова

С 3 по 4 августа на фабрике «Маяк» в Нижнем Новгороде для гостей и жителей города будут организованы показы лучших веб-сериалов, а также представлена выставка молодых и прогрессивных художников от Аполлона Шнурова. Мероприятия проводятся в рамках международного фестиваля Realist Web fest , который стартует 2 августа.

Вход на мероприятия будет свободным для всех желающих!

С 14.00 до 20.00 в субботу и воскресенье в культурном пространстве можно будет посмотреть лучшие веб-сериалы со всего мира. В основном конкурсе представлено большое количество российских онлайн-проектов, в том числе веб с Сергеем Безруковым, карельское «Черное зеркало», проект Тимура Бекмамбетова, а также сериалы из США, Аргентины, Канады, Великобритании, Испании, Израиля, Сингапура, Италии, Финляндии, Бельгии, Китая и Германии. Подробнее обо всех сериалах можно прочитать тут.

Кроме того, в здании фабрики «Маяк» будет представлена выставка молодых и прогрессивных художников, которую организовал Аполлон Шнуров. Кстати, в прошлом году в рамках фестиваля Realist Web fest Шнуров представлял собственную выставку «Untitled.jpg», картины для которой он создавал на графическом планшете с использованием плагинов настоящих масляных мазков. На этот раз в его выставке принимают участие художники FEAR©, Зярри Мухдарлы, Борис Чайка, sx.to /.

Выставка будет работать с 3 августа с 14.00 до 20.00 4 августа.

Напомним, «НН.Собака.ru» и фестиваль веб-сериалов Realist устраивают фотокросс. Приз – приглашение на церемонию закрытия Realist Web Fest, которая пройдет 6 августа в Premio Centre.

Фото: архив организаторов