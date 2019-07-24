«Сокровища музеев России» посетят Нижний Новгород

1 августа в Нижний Новгород прибудет знаменитая передвижная выставка «Сокровища музеев России» . Экспозиция охватывают период с конца XVII до второй половины XX века и включает в себя десятки уникальных картин из разных уголков страны.

Выставка была признана самой востребованной в 2018 году. В ее состав входят картины Шишкина, Айвазовского, Васнецова, Левитана, Рокотова, Тропинина, Верещагина, Корзухина, Кустодиева, Попкова, Ге, Дейнеки, Серебряковой и многих других художников.

Кстати, «Сокровища музеев России» – это не только многообразие авторов, но и жанров. В ней представлены все жанры живописи: портрет, пейзаж, а также завораживающие исторические и жанровые сцены.