«Сокровища музеев России» посетят Нижний Новгород
1 августа в Нижний Новгород прибудет знаменитая передвижная выставка «Сокровища музеев России». Экспозиция охватывают период с конца XVII до второй половины XX века и включает в себя десятки уникальных картин из разных уголков страны.
Выставка была признана самой востребованной в 2018 году. В ее состав входят картины Шишкина, Айвазовского, Васнецова, Левитана, Рокотова, Тропинина, Верещагина, Корзухина, Кустодиева, Попкова, Ге, Дейнеки, Серебряковой и многих других художников.
Кстати, «Сокровища музеев России» – это не только многообразие авторов, но и жанров. В ней представлены все жанры живописи: портрет, пейзаж, а также завораживающие исторические и жанровые сцены.
С 1 августа по 15 сентября
Место: Нижегородский государственный художественный музей (Кремль, 3)
Фото: архив пресс-служб
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