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Первая лекция из серии INTERVALS TALK состоится на фабрике «Маяк»

18 июля в здании бывшей фабрики «Маяк» состоится первая лекция из серии INTERVALS TALK – нового этапа знакомства нижегородский аудитории с медиаискусством, его историей и экспертами. Как сообщают организаторы, на первой встрече культуролог и медиахудожник Анна Титовец прочитает лекцию «Новая реальность искусства: между машиной и человеком».

Слушатели узнают краткую историю развития взаимоотношений искусства, художников и машин (компьютеров), от первых алгоритмических экспериментов до современных проектов художников с искусственным интеллектом.

18 июля, четверг

19.00

Место: «Маяк» (Нижне-Волжская наб., 11) 

Вход свободный, необходима обязательная регистрация. В связи с ограниченным количеством мест регистрация будет открыта ровно за неделю до мероприятия. Подробнее https://vk.com/intervalstalk_i

Фото: архив пресс-служб

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