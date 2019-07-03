Первая лекция из серии INTERVALS TALK состоится на фабрике «Маяк»

18 июля в здании бывшей фабрики «Маяк» состоится первая лекция из серии INTERVALS TALK – нового этапа знакомства нижегородский аудитории с медиаискусством, его историей и экспертами. Как сообщают организаторы, на первой встрече культуролог и медиахудожник Анна Титовец прочитает лекцию «Новая реальность искусства: между машиной и человеком».