Первая лекция из серии INTERVALS TALK состоится на фабрике «Маяк»
18 июля в здании бывшей фабрики «Маяк» состоится первая лекция из серии INTERVALS TALK – нового этапа знакомства нижегородский аудитории с медиаискусством, его историей и экспертами. Как сообщают организаторы, на первой встрече культуролог и медиахудожник Анна Титовец прочитает лекцию «Новая реальность искусства: между машиной и человеком».
Слушатели узнают краткую историю развития взаимоотношений искусства, художников и машин (компьютеров), от первых алгоритмических экспериментов до современных проектов художников с искусственным интеллектом.
18 июля, четверг
19.00
Место: «Маяк» (Нижне-Волжская наб., 11)
Вход свободный, необходима обязательная регистрация. В связи с ограниченным количеством мест регистрация будет открыта ровно за неделю до мероприятия. Подробнее https://vk.com/intervalstalk_i
Фото: архив пресс-служб
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