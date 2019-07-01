Стали известны лауреаты премии «Инновация — 2019»

29 июня в Нижнем Новгороде состоялось награждение первой и наиболее авторитетной российской премии в области современного искусства «Инновация — 2019» . Это событие общероссийского художественного процесса прошло на историческом месте слияния рек Волги и Оки — в одной из ажурных конструкций пакгаузов. А на следующий день в «Арсенале» открылась выставка работ номинантов и победителей премии.

Победителями госпремии стали:

В номинации «Проект года»:

Анна Абалихина. «Страсти по Мартену»;

В номинации «Куратор года»:

Ярослав Воловод, Валентин Дьяконов, Екатерина Лазарева. «Ткань процветания»;

В номинации «Художник года»:

Владимир Селезнев. «Иногда кратчайший путь — самый длинный»;

В номинации «Новая генерация»:

Анна Козонина, Анастасия Дмитриевская, Антон Рьянов. «Пролетайте и соединяйтесь»;

В номинации «Региональный проект»:

Елена Ищенко, Денис Яковлев. «Суперобложка» (Краснодар);

В номинации «Образовательный проект»:

Яна Гапоненко. «Владивостокская школа современного искусства».

Экспертный совет номинации «Книга года», которая учреждена и поддерживается стратегическим партнером премии, фондом «U-Art: Ты и искусство» также определил своего лауреата: им стала книга Глеба Напреенко и Александры Новоженовой «Эпизоды модернизма. От истоков до кризиса».

Также «Инновация» вручалась в двух внеконкурсных номинациях. В номинации «За вклад в развитие современного искусства» был награжден искусствовед Леонид Бажанов, а награду «За поддержку современного искусства России» получил предприниматель Владимир Потанин.

Кроме того, свои специальные призы вручили и партнер премии – Французский институт при посольстве Франции в России, который выбрал своим лауреатом Анну Ротаенко (Real Weapon). Специальная премия партнера вручается уже в течение 7 лет. Победителем становится участник шорт-листа номинации «Новая генерация». Победитель отправится на трехмесячную стажировку в Ситэ интернатьональ дез Ар в Париже. Авиакомпания «Эр Франс» — постоянный партнер премии, дарит авиабилет, а вуз обеспечивает пребывание в резиденции.

Правительство Нижегородской области и губернатор Глеб Никитин выбрали своим лауреатом Свету Шуваеву («Последние квартиры с видом на озеро»). В качестве приза победителя ждет арт-резиденция в Нижнем Новгороде.

Напоминаем, что в выставочном пространстве нижегородского «Арсенала» представлены 35 лучших произведений, художественных проектов и книг, которые демонстрируют самый актуальный срез современного российского искусства за 2018 год. Выставка открыта для посещения до 25 августа.

Подробнее о премии на сайте http://artinnovation.ru

Фото: Михаил Костюнин