В здании фабрики «Маяк» пройдет фестиваль творческих проектов «АРТиКУЛ»

С 5 по 14 июля в здании бывшей фабрики «Маяк» состоится фестиваль творческих проектов «АРТиКУЛ» . Он объединит частные культурные проекты Нижегородской области, а главным его событием станет масштабная выставка нижегородских художников самых разных жанров и направлений.

Примечательно, что экспозиция выставки не ограничивается одной темой и пропагандирует идею о том, что каждый автор – априори индивидуален, а каждая его работа – отдельный законченный художественный проект.

Экспозиция станет яркой декорацией к другим мероприятиям «АРТиКУЛа» – литературным встречам, концертам музыкальных групп, кинопоказам, лекциям, модным показам, театральным спектаклям, поэтическим баттлам. Кроме того, в течение фестиваля художники будут «защищать» свои проекты, персональные проводя мастер-классы, презентации и перфомансы.