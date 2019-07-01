В здании фабрики «Маяк» пройдет фестиваль творческих проектов «АРТиКУЛ»
С 5 по 14 июля в здании бывшей фабрики «Маяк» состоится фестиваль творческих проектов «АРТиКУЛ». Он объединит частные культурные проекты Нижегородской области, а главным его событием станет масштабная выставка нижегородских художников самых разных жанров и направлений.
Примечательно, что экспозиция выставки не ограничивается одной темой и пропагандирует идею о том, что каждый автор – априори индивидуален, а каждая его работа – отдельный законченный художественный проект.
Экспозиция станет яркой декорацией к другим мероприятиям «АРТиКУЛа» – литературным встречам, концертам музыкальных групп, кинопоказам, лекциям, модным показам, театральным спектаклям, поэтическим баттлам. Кроме того, в течение фестиваля художники будут «защищать» свои проекты, персональные проводя мастер-классы, презентации и перфомансы.
5 июля (с 17.00) — 14 июля (до 23.00)
Место: «Маяк» (Нижне-Волжская наб., 11)
Вход свободный
6+
Фото: архив организаторов
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