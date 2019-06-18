Пакгаузы на нижегородской Стрелке превратят в концертный зал под открытым небом
С 28 по 30 июня в Нижнем Новгороде пройдет международный фестиваль искусств «Стрелка», который станет важным событием в культурной жизни России. В рамках фестиваля знаменитый комплекс пакгаузов превратят в концертный зал под открытым небом, где посетители смогут насладиться впечатляющими партиями в исполнении звезд мировой оперы.
В программе фестиваля — два гала-концерта. Перед нижегородцами выступят:
- Лауреат международного конкурса им. Рахманинова, дирижер Артем Абашев (Россия)
- Лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска», заслуженная артистка России сопрано Надежда Павлова (Россия)
- Победитель конкурса им. Марии Каллас, баритон Димитриос Тилякос (Греция)
- Солистка оперного театра «Колон», меццо-сопрано Гуадалупе Барриентос (Аргентина)
- Солист Большого театра, тенор Борис Рудак (Беларусь)
Артисты исполнят арии из опер Моцарта, Доницетти, Верди, Пуччини, Чайковского, Сен-Санса и Бизе. Фестиваль пройдет при поддержке правительства Нижегородской области.
Фото: Дима Четыре
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