С 28 по 30 июня в Нижнем Новгороде пройдет международный фестиваль искусств «Стрелка», который станет важным событием в культурной жизни России. В рамках фестиваля знаменитый комплекс пакгаузов превратят в концертный зал под открытым небом, где посетители смогут насладиться впечатляющими партиями в исполнении звезд мировой оперы.