В Выксе откроется первый в России индустриальный стрит-арт парк

14-16 июня в Выксе в девятый раз состоится фестиваль культуры «Арт-Овраг» . На уикенд город превратится в большую творческую лабораторию, которая объединит размышления художников о будущем Выксы.

Ключевое событие фестиваля – открытие на территории действующего Выксунского металлургического завода первого в России индустриального стрит-арт парка. Хедлайнером «Арт-Оврага» в этом году станет один из самых популярных представителей новой волны российского хип-хопа – рэпер Feduk.

Ранее сообщалось, что перформанс «Страсти по мартену», премьера которого состоялась на выксунском фестивале «Арт-Овраг» в 2018 году, получил гран-при международной премии в области современного искусства имени Сергея Курехина.

Фестиваль Арт-Овраг – единственный в России пример культурного проекта, развивающего целый город. За 9 лет существования фестиваляв Выксе появилось более 85 стрит-арт работ и паблик-арт объектов, в числе которых световая инсталляция одного из самых перспективных российских художников по версии журнала Forbes Тимофея Ради «Все это не сон» и работы «русского Бэнкси» – Паши 183, а также художников из Франции, Германии, США, Венгрии, Италии, Шотландии.

Фото: архив пресс-служб