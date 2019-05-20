Фестиваль уличного искусства «Место» стартует в Нижнем Новгороде 6 июня

Фестиваль уличного искусства «Место» вновь состоится в Нижнем Новгороде. С 6 по 9 июня событие снова соберет художников из разных городов России для создания новых объектов стрит-арта.

Кроме этого, организаторы уже подготовили уникальные экскурсии, лекции, презентацию каталогов арт-объектов и премьеру документального фильма.

Прошлым летом в рамках проекта «Место» на московских и нижегородских зданиях появилось более 50 новых арт-объектов. Основная задача фестивальной программы — переосмысление городской среды и создания объектов уличного искусства.

Куратором события выступает нижегородский художник, победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Никита Nomerz. В интервью журналу «НН.Собака.ru» он рассказал, что стрит-арту необходимо расширять границы и переходить в спальные районы.

С подробной программой фестиваля этого года можно ознакомиться здесь.

Фото: архив фестиваля «Место»