Арт-проект «Космопорт» появится в «Стригино»

Необычный арт-объект является фантазией на тему того, как мог бы трансформироваться аэропорт в далеком будущем. Тотальная инсталляция воссоздаст атмосферу диафильма-сериала «Капля креацина» — первого в истории фантастического многосерийного фильма, рассказывающего об изобразительном искусстве далекого будущего. Зрители смогут увидеть наружный облик космопорта и даже поучаствовать в его создании.

Впервые выставка-путешествие «Космопорт «Стригино 3» была представлена в «Арсенале» в декабре 2017 года. В этом году по инициативе аэропорта проект получил развитие.