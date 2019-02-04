В Нижнем пройдет самая масштабная выставка медиаискусства в России

Самая масштабная и объемная выставка медиаискусства в России состоится в Нижнем Новгороде в рамках международного фестиваля аудиовизуального искусства Intervals 2019, который пройдет 12-13 апреля.

Как сообщают организаторы, 10 объектов медиаарта будут работать на разных нестандартных городских локациях и в важных исторических объектах. В том числе запланированы три большие наружные инсталляции: световая динамическая инсталляция на пакгаузах на Стрелке, метафорическая работа уличного искусства на элеваторах бывшего мукомольного завода и гигантствий купол, который создадут художники из Стамбула на одной из центральных улиц Нижнего. Вход на все объекты свободный (0+).

В сопровождении к выставке подготовлена большая образовательная программа: встречи с художниками, лекции, панели, обсуждения, воркшопы на тему медиаарта и смежных тем.

Вся музыкальная составляющая фестиваля будет наполнена световыми инсталляциями и перфомансами. Пройдет она на самой крупной клубной площадке Нижнего Новгорода — Milo Concert Hall.

Ночная программа на 13 апреля уже заявляет громкие и премьерные имена: Fatima Al Qadiri (Кувейт/Германия), MOA PILLAR (Москва), RNBWS (Нижний Новгород), BroKen Composers (Москва), Synkronized (Нижний Новгород), Алексей Бобровский (Москва), PRCDRL (Берлин), Yung Acid (Казань), Винер (Казань), Low Tape (Нижний Новгород).

Организаторы фестиваля Максим Куппер, Ксюша Чеховская, Антон Колодяжный и студия Dreamlaser номинированы на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода».

Журнал «НН.Собака.ru» является информационным партнером фестиваля.