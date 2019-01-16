Нижний Новгород присоединяется к флешмобу «Культурное селфи»

Присоединиться к международному флешмобу очень просто. В этот день нужно прийти в библиотеку, выставочный зал или музей, сделать селфи рядом с любимым экспонатом, картиной, книгой, скульптурой, арт-объектов, а затем выложить снимок в любую из соцсетей. Не забывайте добавить хештег #CultureSelfie или его русскоязычны аналог –#культурноеселфи.