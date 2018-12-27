Анна Гор и Алиса Савицкая вошли в топ–50 самых влиятельных фигур в российском искусстве в 2018 году
Директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ «Арсенал» Анна Гор и куратор арт-проектов Алиса Савицкая вошли в топ–50 самых влиятельных фигур в российском искусстве в 2018 году. Соответствующий рейтинг представил интернет-портал о художественной жизни «Артгид».
Директор нижегородского «Арсенала» Анна Гор заняла 17 строчку рейтинга, а руководитель выставочного отдела, победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Алиса Савицкая – 42.
По итогам 2017 года Анна Гор находилась на 13 месте данного рейтинга, Алиса Савицкая – на 47.
Фото: Илья Большаков
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