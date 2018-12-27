Анна Гор и Алиса Савицкая вошли в топ–50 самых влиятельных фигур в российском искусстве в 2018 году

Директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ «Арсенал» Анна Гор и куратор арт-проектов Алиса Савицкая вошли в топ–50 самых влиятельных фигур в российском искусстве в 2018 году. Соответствующий рейтинг представил интернет-портал о художественной жизни «Артгид».