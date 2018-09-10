Первый плавучий музей в Нижнем Новгороде откроется в теплоходе "Максим Горький"
Теплоход "Максим Горький", на котором, согласно легенде, отдыхал сам знаменитый писатель, планируют доставить из Москвы в Нижний Новгород для открытия музея. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".
Теплоход был выпущен на заводе "Красное Сормово", и спущен на воду летом 1934 года.
Сообщается также, что вопрос о бесплатной передаче судна области уже решен, регион должен решить все организационные вопросы по транспортировке и установке судна. Об этом рассказал председатель правления РОО "Нижегородское землячество в столице" Виктор Карпочев на открытии выставки "Алтарь Отечества" в Заксобрании Нижегородской области.
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Фото: Архив пресс-служб
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