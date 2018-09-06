Работы Ксюши Ласточки, Сергея Трулова и арт-группы "Провмыза" будут представлены на самой масштабной ярмарке современного искусства Cosmocow
Работы нижегородских художников будут представлены на международной ярмарке Cosmoscow. Это ежегодный фестиваль современного искусства, гости которого смогут первыми увидеть работы более 200 современных художников.
На фестивале можно будет увидеть работы арт-группы "Провмыза", а также художников Ксюши Ласточки и Максима Трулова. Кроме того - познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка и получить самые необходимые знания об актуальном искусстве.
Арт-группа "Провмыза" (Галина Мызникова и Сергей Проворов) была создана в 1998 году. Художники работают в различных областях современного искусства: видео-арт, экспериментальное кино, перформанс, театр. Их работы были представлены на 51-ой Венецианской биеннале, KustFilmBiennale (Музей Людвига, Кёльн), фестивале Hors Pistes (Центр Жоржа Помпиду, Париж), Biennial of Moving Images (Центр Сен-Жерве, Женева) и других значимых событиях. Более двух десятков фильмов арт-группы приняли участие в международных фестивалях и были отмечены призами.
Творческий дуэт Максима Трулова и Ксюши Ласточки работает в стиле монохромной иллюстрации, используя в качестве полотен обычную оберточную бумагу или ДВП, а также стены деревянных построек города (работа I’m okay на улице Белинского). На счету Максима - победа в баттле Secret Walls Moscow. Также художники открыли совместную выставку в пространстве Futuro Store, где Максим представил свой новый триптих, а Ксюша – серию иллюстраций и мерча Sad Stone.
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Фото: Архив НН.Собака.ru
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