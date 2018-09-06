На фестивале можно будет увидеть работы арт-группы "Провмыза", а также художников Ксюши Ласточки и Максима Трулова. Кроме того - познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка и получить самые необходимые знания об актуальном искусстве.

Арт-группа "Провмыза" (Галина Мызникова и Сергей Проворов) была создана в 1998 году. Художники работают в различных областях современного искусства: видео-арт, экспериментальное кино, перформанс, театр. Их работы были представлены на 51-ой Венецианской биеннале, KustFilmBiennale (Музей Людвига, Кёльн), фестивале Hors Pistes (Центр Жоржа Помпиду, Париж), Biennial of Moving Images (Центр Сен-Жерве, Женева) и других значимых событиях. Более двух десятков фильмов арт-группы приняли участие в международных фестивалях и были отмечены призами.

Творческий дуэт Максима Трулова и Ксюши Ласточки работает в стиле монохромной иллюстрации, используя в качестве полотен обычную оберточную бумагу или ДВП, а также стены деревянных построек города (работа I’m okay на улице Белинского). На счету Максима - победа в баттле Secret Walls Moscow. Также художники открыли совместную выставку в пространстве Futuro Store, где Максим представил свой новый триптих, а Ксюша – серию иллюстраций и мерча Sad Stone.

Читайте также: Art.Is.You: художник Артем Филатов о современном искусстве, жизни, смерти и родном городе.

Фото: Архив НН.Собака.ru