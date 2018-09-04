Срок приема работ на "Волжское биеналле" продлен - еще можно успеть подать заявку на участие
Срок приёма работ на Международный фотографический фестиваль "Волжское биеннале-2018" продлевается до 5 сентября включительно. Это значит, что пора перестать сомневаться в собственных силах и подать заявку на участие. Об этом сообщают организаторы.
В состав членов жюри войдут специалисты международного класса со всего мира: из России, Германии, Великобритании, Польши, Новой Зеландии, Турции, Сербии.
Календарь конкурса и выставки:
- последний срок приема работ 25 августа 2018 г.
- 1-й этап работы жюри, отбор работ в экспозицию выставки переносится на 11 сентября
- 2-й этап работы жюри, определение призеров - 25 сентября 2018 г.
- открытие выставки, награждение, мастер-классы пройдет 26 сентября 2018 г.
- работа выставок 26 сентября – 21 октября 2018 г.
После закрытия выставки, работы будут возвращены авторам.
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Фото: Архив пресс-служб
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