Кастинг исполнителей в новый мюзикл объявил театр "Комедiя"

Театр "Комедiя" проведодит кастинг в связи с началом работы над постановкой нового мюзикла "Голубая камея". Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Кастинг будет проводится в два дня - 6 и 7 апреля, с 12:00 до 16:00. Принять участие и побороться за роль в новом мюзикле приглашаются мужчины и женщины с артистическими способностями, в возрасте от 18 до 45 лет, вокалисты (эстрадный и академический вокал), студенты театральных и музыкальных учебных заведений, а также профессиональные актеров музыкальных и драматических театров.

Как отмечается, для участия в кастинге вокалистам необходимо будет представить два разнохарактерных вокальных номера, дающих наиболее полное представление о вокальных и артистических возможностях.

Записаться на кастинг можно, заполнив соответствующую форму на сайте театра.