Башмет, Мацуев и Лановой выступят на фестивале искусств имени Сахарова

Дирижеры Юрий Башмет и Михаил Плетнев, пианист Денис Мацуев, актеры Василий Лановой и Евгений Миронов примут участие в Международном фестивале искусств имени Сахарова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора Нижегородской филармонии Ольгу Томину.

XV Международный фестиваль искусств имени Сахарова "Русское искусство и мир" будет проходить в Нижегородской филармонии с 19 мая по 8 июня. В этом году в фестивале участниками фестиваля станут более 300 музыкантов из России, Франции, Нидерландов, Италии и США.

"Первый фестиваль в Нижнем Новгороде открывал Юрий Башмет, и до сих пор он принимает участие в каждом фестивале и представляет новую программу. Денис Мацуев выступит на закрытии фестиваля. А открывать "Русское искусство и мир" будет Российский национальный оркестр с Михаилом Плетневым. Евгений Миронов представит концерт-спектакль "Ван Гог. Письма к брату", а Василий Лановой, в преддверии дня рождения Пушкина, прочтет "Метель" под аккомпанемент симфонического оркестра", — рассказала Томина.

По ее словам, за 20 дней фестиваля зрителям представят 12 концертных программ, объединяющих шедевры музыкального искусства, произведения литературы и художественные выставки.

В предыдущих фестивалях "Русское искусство и мир" в период с 1992 по 2016 год приняли участие более 200 выдающихся деятелей искусств из 22 стран мира. На фестивальных концертах побывало около 170 тысяч нижегородцев и гостей города из разных регионов России и зарубежных стран.