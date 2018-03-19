Полотна Рериха вернутся в НГХМ

НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщает, что 21 марта, после выставки в Санкт-Петербурге, в Нижний Новгород возвращаются полотна Николая Рериха.

Картины вернутся на свои места в Нижегородский государственный художественный музей. Речь идет о полотнах, составляющих цикл "Майтрейя". Эта коллекция была подарена музею Алексеем Горьким.

Согласно информации, 30 произведений искусства, составляющих ядро рериховской коллекции, заложили основу крупных монографических коллекций. Сейчас они - жемчужина собрания НГХМ и являются его визитной карточкой.

Среди произведений, которые можно увидеть в Нижегородском государственном художественном музее наиболее известными и ценными считаются восемь полотен Николая Рериха и шесть картин Бориса Кустодиева.

Также в числе даров Алексея Горького городу и музею - произведения Михаила Нестерова, Аркадия Рылова, Петра Кончаловского.