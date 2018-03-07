Уик-энд, посвященный фотографии пройдет в "Арсенале"

В ближайшие выходные, 10-11 марта, в Медиатеке "Арсенала" пройдёт Уик-энд, посвященный теме фотографии. На мероприятия можно будет прийти всей семьей: все смогут интересно и с пользой провести время. Зрители познакомятся со специальной подборкой книг из фондов Медиатеки.

В этот раз можно будет познакомится с творчеством Барбары Клемм, Ринеке Дейкстры, Тибора Гусара, Кристин де Гранси, Мартина Румерса, Евы Беснио, полистать альбомы этих фотографов. Прочитать работы С. Сонтаг, А. Картье-Брессона, Р. Капы, О. Гавришиной, В. Левашова, а также почитать книги серии "Фотографическое наследие". Для детей - глава из "Простоквашино" ("Как Шарик на фотоохоту ходил").