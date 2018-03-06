Фестиваль современной поэзии "Стрелка" пройдет в Нижнем Новгороде

Фестиваль современной поэзии "Стрелка" будет проходить в Нижнем Новгорде с 16 по 18 марта на площадках ГЦСИ "Арсенала" и пространства "Я знаю". Об этом сообщают организаторы.

В Арсенале пройдут два события, связанные с совместной издательской программой «Нижегородской волны» и Арсенала, к которой в этом году присоединилось издательство Игоря Улангина Free poetry (Чебоксары).

Участников фестиваля ждет презентации двух книг: Карины Лукьяновой «Преломление света», и книги из серии «Место речи» – «Четыре шведских поэта» (Рагнар Стрёмберг, Леннарт Шёгрен, Давид Викгрен, Пернилла Берглунд). Также в программе "Стрелки" - лекции по истории русской поэзии ХХ века, и поэтический вечер гостей фестиваля.

Подробная программа опубликована на сайте организаторов.