Новая галерея откроется на улице Октябрьской
"Галерея 9Б" откроется 16 марта в 18:00 вернисажем выставки нижегородского художника Александра Лаврова "Натюрморты в духе Арчимбольдо". Об этом сообщают организаторы.
Площадка галереи объединит в себе выставочное пространство и шоу-рум с графикой и живописью. В дальнейшем здесь планируется проводить тематические выставки актуальных российских художников, а так же организовывать другие культурные события.
Галерея открывается выставкой нижегородского художника Александра Лаврова "Натюрморты в духе Арчимбольдо". В её экспозиции будут представлены деревянные скульптуры из авторского цикла, иллюстрирующие афоризм античного философа Гиппократа: "Ты есть то, что ты ешь".
Выставка продлится до конца апреля.
Александр Лавров — известный нижегородский художник, участник многих коллективных и персональных выставок как в России, так и за рубежом. Номинант премии Кандинского, участник Манифесты 10.
16 марта
18:00
"Галерея 9Б", ул. Октябрьская, д 9Б (вход со двора)
Открытие галереи и вернисаж Александра Лаврова.
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