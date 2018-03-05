Новая галерея откроется на улице Октябрьской

Площадка галереи объединит в себе выставочное пространство и шоу-рум с графикой и живописью. В дальнейшем здесь планируется проводить тематические выставки актуальных российских художников, а так же организовывать другие культурные события.

Галерея открывается выставкой нижегородского художника Александра Лаврова "Натюрморты в духе Арчимбольдо". В её экспозиции будут представлены деревянные скульптуры из авторского цикла, иллюстрирующие афоризм античного философа Гиппократа: "Ты есть то, что ты ешь".

Выставка продлится до конца апреля.

Александр Лавров — известный нижегородский художник, участник многих коллективных и персональных выставок как в России, так и за рубежом. Номинант премии Кандинского, участник Манифесты 10.