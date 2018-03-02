Андрей Амиров проичтет лекцию «Искусство в аэропорту: опыт художественного освоения пространства»

Лекция художника, социолога Андрея Амирова «Искусство в аэропорту: опыт художественного освоения пространства» состоится 7 марта в 18:30 в "Арсенале". Мероприятие пройдет в рамках параллельной программы к выставке "Космопорт "Стригино 3".



В 2011 году в рамках X Международного Канского видеофестиваля, который проходит в Красноярском крае, известный французский художник Ксавье Жюйо возродил закрытый на протяжении 15 лет гражданский аэропорт города Канска. Вместе со студентами «Видеокампуса» и учащимися Парижской школы архитектуры прямо на взлетно-посадочной полосе художник соорудил объекты, имитирующие аэропорт во времена его работы. Из заброшенного утилитарного объекта инфраструктурного значения Канский аэропорт усилиями художников, архитекторов, устроителей фестиваля и местных жителей стал пространством искусства, местом трогательных воспоминаний и надежд на будущее. Историю преображения Канского аэропорта расскажет Андрей Амиров, неоднократно учувствовавший в составе международной творческой команды.



Вход свободный. Количество мест ограничено. Бесплатные билеты можно получить в кассе в течение часа до начала события.