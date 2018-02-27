Выставка «Ах, эти шляпки, шляпки, шляпки…» откроется в РМФ

В экспозиции представлены женские портреты, выполненные мастерами С.-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринослава, Александровска, Тюмени, Вятки, Вологды, Владивостока, Барнаула, Парижа, Бостона, Вильно в конце XIX – начале XX вв. Обязательным атрибутом на всех представленных фотографиях являются шляпки, придающие не только особое очарование женским образам, но и являющиеся характерным элементом той или иной эпохи.

По женской шляпке того времени можно было говорить об особом стиле и вкусе дамы. Больше всего ценилась элегантность, которая при этом изящно совмещалась с экзотикой. Дам того периода «встречали» именно по шляпке, а потом уже оценивали остальной гардероб. Подобная оценка в будущем даже помогала определить место в обществе. Шляпка могла рассказать и об особенностях характера дамы, и об ее намерениях. Так, например, благодаря шляпке, молодые дамы могли создавать томные и загадочные взгляды, которые попадали точно в сердца ухажеров.



Выставка работает с 1 марта по 15 марта.