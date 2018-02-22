Поэтический вечер Льва Рубинштейна пройдет в "Безухове"

Поэтический вечер Льва Рубинштейна состоится в литературном кафе "Безухов" (Рождественская, 6) 4 марта в 16:00. Об этом сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет в рамках цикла встреч «Антологии XXI». Вход свободный. Резерв столиков по телефону 8 (831) 433 87 63

Познакомиться с произведениями Льва Рубинштейна можно здесь.

Рубинштейн, Лев Семёнович - поэт, эссеист. Родился в 1947 г., окончил филологический факультет Московского государственного пединститута, работал там же в библиотеке. С середины 1990-х гг. в журналистике, в 1996-2001 гг. обозреватель журнала "Итоги". В середине 70-х создал уникальную форму "стихи на карточках", тексты опубликованы четырьмя книгами. Выпустил также две книги эссеистики (с добавлением и стихотворных текстов). Лауреат Премии Андрея Белого 1999 г. в номинации "Критика и гуманитарные исследования", премии русской эмиграции "Liberty" (2003). Живет в Москве.