Выставка, посвященная 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии откроется в РМФ

Выставка, посвященная 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии откроется в Русском музее фотографии 19 февраля. Об этом сообщают организаторы.

В экспозиции выставки представят около 40 работ из фондов Русского музея фотографии. В основе выставки - маленькие пожелтевшие фотографии, которые долгие годы бережно хранились дома, и совсем недавно были переданы в фонды музея. Кроме этого зрители смогут увидеть фотографии Н.Капелюша, плакаты, открытки и страничку из журнала «Советское фото».

Хронология выставки 1920-е гг. - 1940-е гг.

Традиционно Днем рождения Красной Армии считается 23 февраля — в этот день начался массовый призыв добровольцев в ряды вооруженных сил. В середине февраля 1918 года в Петрограде был сформирован «Первый корпус РККА». Рабоче-Крестьянской Красная Армия прошла через Гражданскую войну, советско-польскую войну, несколько советско-финских войн, два афганских похода, испанскую войну, бои на Халхин-Голе, войны в Прибалтике и Средней Азии, сталинские репрессии, Великую Отечественную и советско-японские войны.

В феврале 1946 года РККА была преобразована в Советскую армию, просуществовавшую до 1992 года.

Выставку можно будет посетить с 19 по 28 февраля 2018 года.