Выставка современного искусства Урала откроется в "Арсенале"

Выставка «Приручая Пустоту. 50 лет современного искусства Урала» представляет масштабное исследование современного искусства Урала с 1960-х — момента становления альтернативной художественной среды — по сегодняшний день. Открытие выставки состоится 28 февраля.



50 лет и 50 ключевых имен выстроены в хронологической последовательности от шестидесятнического концептуализма Валерия Дьяченко и подпольного искусства 1970–1980-х Евгения Малахина (Старик Б.У. Кашкин) до современных объектов Тимофея Ради и объединения «Куда бегут собаки». География проекта: Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск.

«Приручая пустоту» — это история развития уральского искусства последних пятидесяти лет, и рассказ об уникальной культурной ситуации, сложившейся на Урале. Выставка затрагивает проблематику существования арт-среды в нестоличном городе.

1 марта в 18:30 – экскурсия с куратором выставки Владимиром Селезневым.

Вход на экскурсию – по билету на выставку.

Выставка была создана и представлена командой Уральского филиала ГЦСИ в Екатеринбурге, а затем показана в Москве, как один из лучших проектов филиалов 2017 года. После Нижнего Новгорода она продолжит свое путешествие по России и будет показана в Красноярске и Перми.