Экскурсия-диалог для тех, кто хочет познакомиться пройдет в "Арсенале"

День всех влюбленных традиционно в Арсенале отмечается как «День всех влюбленных в современное искусство». Поэтому 14 февраля в 16:00 и 18:00 сотрудники Центра современного искусства проведут особые экскурсии-диалоги.

Это возможность познакомиться с искусством, с современными художниками, друг с другом и, возможно, с самим собой. Не случайно площадкой для таких экскурсий выбрана выставка «Extension.LV: Встреча с самим собой».

Вопреки утверждению Карла Густава Юнга, что «Встреча с самим собой принадлежит к самым неприятным», посетителям предлагают в ходе экскурсии больше доверять себе, своему взгляду на искусство и своему зрительскому опыту.

В ходе такой экскурсии зрители становятся соавторами современных художников, а музей — пространством диалога и дискуссии.

Экскурсии-диалоги проведут сотрудники научно-просветительского отдела Римма Газе и Алексей Старков.

Вход свободный. Предварительная запись не требуется.