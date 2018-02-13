Экскурсия-диалог для тех, кто хочет познакомиться пройдет в "Арсенале"
День всех влюбленных традиционно в Арсенале отмечается как «День всех влюбленных в современное искусство». Поэтому 14 февраля в 16:00 и 18:00 сотрудники Центра современного искусства проведут особые экскурсии-диалоги.
Это возможность познакомиться с искусством, с современными художниками, друг с другом и, возможно, с самим собой. Не случайно площадкой для таких экскурсий выбрана выставка «Extension.LV: Встреча с самим собой».
Вопреки утверждению Карла Густава Юнга, что «Встреча с самим собой принадлежит к самым неприятным», посетителям предлагают в ходе экскурсии больше доверять себе, своему взгляду на искусство и своему зрительскому опыту.
В ходе такой экскурсии зрители становятся соавторами современных художников, а музей — пространством диалога и дискуссии.
Экскурсии-диалоги проведут сотрудники научно-просветительского отдела Римма Газе и Алексей Старков.
Вход свободный. Предварительная запись не требуется.
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