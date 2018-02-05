РМФ объявляет акцию «Музей фотографии доступен каждому!»

Русский музей фотографии объявил о старте социальной акции «Музей фотографии доступен каждому!». Об этом сообщают организаторы.

- Каждый первый понедельник каждого месяца скидки на экскурсии 50% (запись предварительная);

- с 6 по 11 февраля скидки на входные билеты 20% , на экскурсии 50% (запись предварительная);

- 14 февраля в День влюбленных для групп из 3-х пар краткая экскурсия по музею с посещением зеркальной комнаты бесплатно!;

- 1 марта в День весны стоимость экскурсии «Первоцвет» - 50% (запись предварительная).

Русский музей фотографии находится по адресу ул.Пискунова, 9 А