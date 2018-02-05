РМФ объявляет акцию «Музей фотографии доступен каждому!»
Русский музей фотографии объявил о старте социальной акции «Музей фотографии доступен каждому!». Об этом сообщают организаторы.
- Каждый первый понедельник каждого месяца скидки на экскурсии 50% (запись предварительная);
- с 6 по 11 февраля скидки на входные билеты 20% , на экскурсии 50% (запись предварительная);
- 14 февраля в День влюбленных для групп из 3-х пар краткая экскурсия по музею с посещением зеркальной комнаты бесплатно!;
- 1 марта в День весны стоимость экскурсии «Первоцвет» - 50% (запись предварительная).
Русский музей фотографии находится по адресу ул.Пискунова, 9 А
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