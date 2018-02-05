Диалог «Каким может быть искусство в космическом пространстве?» пройдет в "Арсенале"
Диалог художника Ростана Тавасиева и астрофизика Сергея Попова «Каким может быть искусство в космическом пространстве?» состоится 11 февраля в 17:00 в "Арсенале".
Мероприятие пройдет в рамках цикла публичных лекций «Пробелы образования» и параллельной программы выставки «Космопорт «Стригино 3»
Опираясь на современные научные знания, астрофизик Сергей Попов и автор выставки «Космопорт «Стригино 3» Ростан Тавасиев попробуют представить космическое искусство фантастического будущего и рассмотреть вселенную как мастерскую или даже как на палитру художника, обладающего ничем не ограниченными возможностями:
• Можно ли менять цвет планеты и придать ей форму, отличную от шара?
• Каким должен быть размер изображения на Луне, чтобы его было видно с Земли?
• Возможно ли работать со светом звезд как с потоком, без взаимодействия с его источником?
• Как музеефицировать космический объект размером с туманность или галактику?
Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограничено. Бесплатные билеты можно получить в кассе в течение часа до начала события.
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