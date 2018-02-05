Диалог «Каким может быть искусство в космическом пространстве?» пройдет в "Арсенале"

Диалог художника Ростана Тавасиева и астрофизика Сергея Попова «Каким может быть искусство в космическом пространстве?» состоится 11 февраля в 17:00 в "Арсенале".

Мероприятие пройдет в рамках цикла публичных лекций «Пробелы образования» и параллельной программы выставки «Космопорт «Стригино 3»

Опираясь на современные научные знания, астрофизик Сергей Попов и автор выставки «Космопорт «Стригино 3» Ростан Тавасиев попробуют представить космическое искусство фантастического будущего и рассмотреть вселенную как мастерскую или даже как на палитру художника, обладающего ничем не ограниченными возможностями:

• Можно ли менять цвет планеты и придать ей форму, отличную от шара?

• Каким должен быть размер изображения на Луне, чтобы его было видно с Земли?

• Возможно ли работать со светом звезд как с потоком, без взаимодействия с его источником?

• Как музеефицировать космический объект размером с туманность или галактику?

Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограничено. Бесплатные билеты можно получить в кассе в течение часа до начала события.

Ростан Тавасиев — художник. Получил образование в Московском государственном художественно-промышленном университете им. Строганова и Институте проблем современного искусства. Участник многочисленных отечественных и зарубежных выставок. Куратор проекта — художник. Получил образование в Московском государственном художественно-промышленном университете им. Строганова и Институте проблем современного искусства. Участник многочисленных отечественных и зарубежных выставок. Куратор проекта «Искусство в воображаемом будущем»

Сергей Попов — российский учёный-астрофизик и популяризатор науки, доктор физико-математических наук, профессор РАН, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга Московского государственного университета им. Ломоносова. Лауреат Беляевской премии 2017 года за книгу «Суперобъекты: Звезды размером с город».