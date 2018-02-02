Выставка "Анатолий Мазанов: Вся жизнь - театр" откроется в НГХМ

Нижегородский художественный музей начинает новый выставочный сезон в здании на Верхневолжской набережной (Дом Д.В.Сироткина) выставкой театрального художника, заслуженного деятеля искусств РСФСР Анатолия. Мазанова. Об этом сообщают организаторы.



Анатолий Мазанов на протяжении более 30 лет был ведущим театральным художником нашего города. Он оформил более 100 спектаклей в Горьковском театре оперы и балета имени А.С.Пушкина, создавал эскизы декораций, костюмов, грима для других городских театров: драматического, комедии, кукольного, ТЮЗа. В ноябре 2018 года исполняется 110-лет со дня его рождения.

В экспозиции представлены эскизы декораций и костюмов театральных постановок из собрания НГХМ и частных коллекций. Среди них декорации к лучшим спектаклям, вошедшим в золотой фонд театрального искусства 1930-1960-х годов — операм П.И.Чайковского «Черевички» и «Пиковая дама», А.Н.Серова «Юдифь», Н.А.Римского-Корсакова «Садко», М.И.Глинки «Руслан и Людмила», Ж. Бизе «Кармен», постановкам по произведениям Ж.-Б. Мольера, Ч. Диккенса и др. Дополняют представление о художнике разнообразные документальные материалы из семейного архива, ранее никогда не демонстрировавшиеся на выставках: фотографии, письма, программы спектаклей.

Посетить выставку можно будет с 3 февраля до 4 марта 2018 года