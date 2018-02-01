Общегородской открытый урок рисования состоится в школе "Арт-Открытие"

В школе "Арт-Открытие" пройдет бесплатный открытый урок рисования. Можно будет попробовать все графические техники с преподавателями 17 февраля. Об этом сообщают организаторы.

Все желающие смогут попробовать себя в разных техниках рисования: пастель, акварель, карандаш, акрил и линогравюра. Также можно будет посмотреть, как работает офортный станок. Для детей предусмотрена зона детского рисования.

Вопросы можно задавать по телефону 8 905 194 32 98

Запись на мероприятие через форму в TimePad.