Общегородской открытый урок рисования состоится в школе "Арт-Открытие"
В школе "Арт-Открытие" пройдет бесплатный открытый урок рисования. Можно будет попробовать все графические техники с преподавателями 17 февраля. Об этом сообщают организаторы.
Все желающие смогут попробовать себя в разных техниках рисования: пастель, акварель, карандаш, акрил и линогравюра. Также можно будет посмотреть, как работает офортный станок. Для детей предусмотрена зона детского рисования.
Вопросы можно задавать по телефону 8 905 194 32 98
Запись на мероприятие через форму в TimePad.
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