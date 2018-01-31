Галерея "Futuro" отпразднует второй день рождения
Уже 7 февраля стартует "Неделя Futuro" - серия мероприятий, посвященных двухлетию галереи. Об этом сообщают организаторы.
7 февраля, 20:00 - Кинопоказ в большом зале галереи и небольшая лекция об истории здания и интерьере XIX века.
Лауреат Золотой пальмовой ветви и премии Европейской киноакадемии за лучший фильм на иностранном языке, острая сатира на темы социальной справедливости и современного искусства. Одна из самых актуальных зарубежных лент, номинированная на Оскар 2018, фильм Рубена Эстлунда — "Квадрат".
8 февраля, 18:00 - Турнир по игре "Монополия"
«Монополия» — легендарная настольная игра в жанре экономической стратегии для двух и более человек. Получила большую популярность в XX веке во многих странах мира.
10 столов до 80 игроков и главный приз — тур по заведениям "Еды и Культуры" с сертификатом на 5.000 рублей!
Бесплатная регистрация участников на странице Timepad
9 февраля, 18:00 - Лекция и презентация книги Сергея Мохова и Вечеринка "Танцы на костях" в "Селедке & Кофе" (начало в 21:00)
Сергей Мохов - социолог, главный редактор журнала «Археология русской смерти», автор книги «Рождение и смерть похоронной индустрии: от средневековых погостов до цифрового бессмертия»
Вечеринка "Танцы на костях" в "Селедке & Кофе"
После лекции и презентации книги приглашаем всех на welcome-drink, дискуссии, танцы и веселье!
10 февраля, 14:00-18:00 - Детская арт-вечеринка "Сделаем выставку вместе!"
"Cделаем выставку вместе!" - это мастер-классы от нижегородских художников для детей и раскраски с простыми подписями по теории искусств, адаптированными для детей разных возрастов.
Сладости, аэрохоккей, настольный футбол, аквагрим и многое другое сделают этот день незабываемым для детей и их родителей. По результатам занятий будет организована коллективная выставка детских работ.
11 февраля, 19:00 - Концерт Антона Рипатти (Babakaband)
Коктейли из блюза, психоделии, гитарного фидбэка, джаза, эмбиента, немецкого кабаре, рок-н-ролла, французского шансона, нуара, карнавала, абсурда, ламповой теплоты и проверенной искренности!
12 и 13 февраля, с 17:00 до 19:00 - Двухдневный мастер-класс Маяны Насыбулловой
"Актуальный янтарь" — выставка художницы Маяны Насыбулловой, где представлен образ современной памяти через предметы в эпоксидной смоле.
Вдохновившись выставкой, создадим собственные произведения, сделанные путем отливки из разных материалов.
На мастер-классе научимся снимать форму и делать отливки, познакомимся с терминами мастеров и способами работы, возможными проблемами и способами их избежать.
С собой можно принести несколько небольших предметов, чтобы разместить их внутри смолы.
14 февраля, 19:00 - День рождения галереи и открытие Futuro Store.
Большая вечеринка в честь двухлетия галереи современного искусства Futuro. Танцы и музыка, бар от «Селедки и Кофе».
Открытие нового выставочного пространства и магазина — Futuro Store!
Вход на все мероприятия свободный!
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