Галерея "Futuro" отпразднует второй день рождения

Уже 7 февраля стартует "Неделя Futuro" - серия мероприятий, посвященных двухлетию галереи. Об этом сообщают организаторы.

7 февраля, 20:00 - Кинопоказ в большом зале галереи и небольшая лекция об истории здания и интерьере XIX века.

Лауреат Золотой пальмовой ветви и премии Европейской киноакадемии за лучший фильм на иностранном языке, острая сатира на темы социальной справедливости и современного искусства. Одна из самых актуальных зарубежных лент, номинированная на Оскар 2018, фильм Рубена Эстлунда — "Квадрат".

8 февраля, 18:00 - Турнир по игре "Монополия"

«Монополия» — легендарная настольная игра в жанре экономической стратегии для двух и более человек. Получила большую популярность в XX веке во многих странах мира.

10 столов до 80 игроков и главный приз — тур по заведениям "Еды и Культуры" с сертификатом на 5.000 рублей!

Бесплатная регистрация участников на странице Timepad

9 февраля, 18:00 - Лекция и презентация книги Сергея Мохова и Вечеринка "Танцы на костях" в "Селедке & Кофе" (начало в 21:00)

Сергей Мохов - социолог, главный редактор журнала «Археология русской смерти», автор книги «Рождение и смерть похоронной индустрии: от средневековых погостов до цифрового бессмертия»

Вечеринка "Танцы на костях" в "Селедке & Кофе"

После лекции и презентации книги приглашаем всех на welcome-drink, дискуссии, танцы и веселье!

10 февраля, 14:00-18:00 - Детская арт-вечеринка "Сделаем выставку вместе!"

"Cделаем выставку вместе!" - это мастер-классы от нижегородских художников для детей и раскраски с простыми подписями по теории искусств, адаптированными для детей разных возрастов.

Сладости, аэрохоккей, настольный футбол, аквагрим и многое другое сделают этот день незабываемым для детей и их родителей. По результатам занятий будет организована коллективная выставка детских работ.

11 февраля, 19:00 - Концерт Антона Рипатти (Babakaband)

Коктейли из блюза, психоделии, гитарного фидбэка, джаза, эмбиента, немецкого кабаре, рок-н-ролла, французского шансона, нуара, карнавала, абсурда, ламповой теплоты и проверенной искренности!

12 и 13 февраля, с 17:00 до 19:00 - Двухдневный мастер-класс Маяны Насыбулловой

"Актуальный янтарь" — выставка художницы Маяны Насыбулловой, где представлен образ современной памяти через предметы в эпоксидной смоле.

Вдохновившись выставкой, создадим собственные произведения, сделанные путем отливки из разных материалов.

На мастер-классе научимся снимать форму и делать отливки, познакомимся с терминами мастеров и способами работы, возможными проблемами и способами их избежать.

С собой можно принести несколько небольших предметов, чтобы разместить их внутри смолы.

14 февраля, 19:00 - День рождения галереи и открытие Futuro Store.

Большая вечеринка в честь двухлетия галереи современного искусства Futuro. Танцы и музыка, бар от «Селедки и Кофе».

Открытие нового выставочного пространства и магазина — Futuro Store!



Вход на все мероприятия свободный!