Новые арт-объекты появились в Нижнем Новгороде

Новые арт-объекты можно увидеть во дворе бывшего ресторана "12 стульев", по адресу ул. Зеленский Съезд, 8/10. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщает арт-директор FUTURO gallery, Майя Ковальски.

В городской пейзаж удачно вписались работы художников Амалии Затари (проект «Денег нет, но вы держитесь», Москва),Артёма Лоскутова (проект «#200хинкалин», Новосибирск), и Маяны Насыбулловой («Ленин для души», «Актуальный янтарь», Новосибирск).

Напомним, в ходе акции «Блик Вождя», художница Маяна Насыбуллова установила на фасад здания Мининского университета гипсововую маску лица В.И. Ленина, который предположительно был зачат в бывшем здании гимназии, на месте которого сейчас и находится университет