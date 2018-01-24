До конца работы «Extension.LV: Встреча с самим собой» каждую субботу в 16:00 по выставке будут проходить бесплатные экскурсии от сотрудников научно-просветительского отдела Арсенала. Об этом сообщают организаторы в официальной группе ГЦСИ.

Предварительная запись на экскурсии не нужна. Присоединиться к экскурсии можно при наличии входного билета на выставки.

Стоимость единого билета на выставки – 200 руб., льготный – 100 руб.

Напомним, выставка открыта для посещений до 18 февраля.