По субботам "Арсенал" организует бесплатные экскурсии по выставке «Extension.LV: Встреча с самим собой»
До конца работы «Extension.LV: Встреча с самим собой» каждую субботу в 16:00 по выставке будут проходить бесплатные экскурсии от сотрудников научно-просветительского отдела Арсенала. Об этом сообщают организаторы в официальной группе ГЦСИ.
Предварительная запись на экскурсии не нужна. Присоединиться к экскурсии можно при наличии входного билета на выставки.
Стоимость единого билета на выставки – 200 руб., льготный – 100 руб.
Напомним, выставка открыта для посещений до 18 февраля.
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