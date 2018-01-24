Читка пьесы Реми Де-Вос «Пока смерть не разлучит нас» пройдет в рамках проекта Драма_talk

Седьмой сезон проекта «Драма_talk: между текстом и театром» в литературном кафе «Безухов» носит подзаголовок «pièces de pièces» и посвящён французской драматургии ХХI века. 29 января в 19:00 состоится читка пьесы Реми Де-Вос «Пока смерть не разлучит нас» в постановке режиссера Елены Фирстовой.

Главная цель проекта – знакомство с современными пьесами и открытое обсуждение текстов, представленных в виде читок нижегородскими и московскими режиссёрами.

Цитата: СИМОН (обращаясь к публике). До чего же сложно решиться на жизнь вдвоем. Почти невозможно. Почему? Да потому что мы часто сами себе не равны. В нас самих живет-поживает целая армада. Внутри нас. Ну, или двое, как минимум. Один и слышать не желает о том, чего хочет другой. А как-то надо все приводить к общему знаменателю. Да, в нас сожительствует, как минимум, двое. Один мечтает, второй действует. И тот, что мечтает, не понимает того, который действует. На работе я ни с кем не могу поделиться...

Реми де Вос родился в Дюнкерке 17 марта 1963 года. Окончив школу, он переезжает в Париж, где берет уроки актерского мастерства и работает сторожем, кладовщиком, билетером, официантом, каменщиком, санитаром, маляром, актером... Его пьеса «Андре Великолепный», написанная в сотрудничестве с несколькими актерами, в 1998 удостоена «Мольера» – главной театральной премии Франции. Сегодня Реми де Вос - признанный автор нескольких опубликованных пьес, киносценария, штатный драматург театра в Лорьяне (Бретань). Пьеса «Пока нас смерть не разлучит нас» переведена на английский, испанский и русский языки.



Елена Фирстова - заслуженная артистка России, режиссер ТЮЗа, создатель театра «Камер- юнкер». Постоянный участник проекта ДРАМА_talk. Многие читки Елены Борисовны становятся спектаклями.